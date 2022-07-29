“Tanıtıma 140 milyon dolar harcadık turizm 37 milyar dolarla rekor kıracak”

Vahap MUNYAR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) başarıyla yoluna devam ettiğini, etkisini de göstermeye başladığını belirtti. Ersoy, TGA kaynaklarından geçen yıl Türkiye’nin tanıtımı için 110 milyon dolar harcandığını, bu yılki harcamanın 140 milyon doları bulacağını söyledi. Ersoy, “Bu yıl 42 milyon turist, 35 milyar dolar da gelir hedefi açıklamıştık. Şimdi yukarı yönlü revize ediyoruz. Bu yıl 47 milyon turist ağırlayıp, 37 milyar dolarlık rekor gelire ulaşabileceğimizi öngörüyoruz” dedi.

Bağışıklık gerekiyor

Mehmet Nuri Ersoy, TGA’nın merkezinde ajansın çalışmalarını, turizme katkılarını anlatmak üzere Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ve TGA Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim ile birlikte bir sohbet toplantısı düzenledi. Art arda farklı krizler yaşandığını, bunların da turizmi olumsuz etkilediğini vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu: “Krizler geçmişte de oldu, gelecekte de olacak. Bu, tüm ülkeler için geçerli. O zaman turizmimize krizlere karşı bağışıklık kazandırmak gerekiyordu. Bağışıklık, pazar çeşitlendirmesiyle kazanılabilir. Pazar çeşitlendirmesi de tanıtımla olabiliyor. 2018’de açıkladığımız stratejide, ‘devletle beraber yapacağız’ dedik, TGA’yı tam da o mantığa uygun kurduk. TGA, modelini İtalya bizden 100 yıl önce, 1919’da oluşturmuş. Almanya 1948’de, Dubai 1997’de kurmuş. TGA kurmak, tüm ülkelerde başarı sağlamış. Bizde de öyle olduğunu görüyoruz.”

Bakan yönetimden gidecek

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TGA’nın yapısıyla ilgili şunları anlattı: “TGA’nın 15 kişilik yönetim kurulunda Bakan dahil, kamuyu temsil eden 3 kişi var. Devlet, TGA’nın bütçesine verilen katkıda yüzde 19’la ikinci sırada yer alıyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı, TGA yönetiminin doğal üyesi konumunda. TAV ve İGA da dönüşümlü olarak yönetime girecek. Bu dönem TAV yönetimde bulunuyor. Diğer yönetim kurulu üyeleri bölgelerinden seçimle gelen sektör temsilcilerinden oluşuyor. Yeni kanun değişikliği ile Bakan’ı TGA yönetiminden çıkarıyoruz. Gastronomi sektöründen bir temsilci yönetime girecek. Ayrıca, plaj ve deniz turizmi tarafını temsilen de bir üye seçilecek. TGA’da para ödeyenin, yani tanıtım bütçesine katkı verenlerin temsil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. TGA’da devlet memurlarının çalışması yasak.”

‘GO Turkiye’ye 200 milyon giriş

Turizmin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “stratejik sektör” ilan edildiğini anımsatan Ersoy, şöyle devam etti: “THY’nin dünyada uçtuğu 330 şehri pazarımız olarak görüyoruz. Yurt dışındaki tanıtımları ona göre planlıyoruz. Turizmi 81 ile yayma hedefiyle hareket ediyoruz. Farklı ülkelerdeki TV kanallarına, gazetelere, dijital platformlara ve sosyal medya hesaplarımıza tanıtımla giriyoruz. Ayrıca “Go Turkiye” sitemiz İngilizce’den Rusça’ya Almanca’dan Çince’ye, Fransızca’ya, Arapça’dan İspanyolca’ya 10 ayrı dilden tanıtım ortamı yaratıyor. 154 farklı site çalışıyor. 81 il bu sitede yer alıyor. 51 turizm ürünümüz bu platformda öne çıkıyor. ‘Go Turkiye’yi’ bu yılın ilk 8 ayında 75.6 milyon kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısının 200 milyona çıkmasını bekliyoruz. Instagram’da takipçi sayımız 1.7 milyonu buldu.”

Pozitif düzeltme olacak

Mehmet Nuri Ersoy, bir soru üzerine TGA’nın 2021’de Türkiye’nin tanıtımı için 110 milyon dolar harcadığını, bu yıl rakamın 140 milyon doları bulacağını bildirdi. Ersoy, turist sayısı ve gelirlerle ilgili verileri de paylaştı: “Bu yıl için 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefi açıklamıştık. Karadeniz’de yaşanan savaşa rağmen bu hedefimizi değiştirmedik. Şimdi yukarı yönlü değiştiriyoruz. Turist sayısı bu yıl 47 milyona çıkacak, gelirlerimiz de 37 milyar dolarla rekor kıracak. Pozitif bir düzeltme daha yapabileceğimize inanıyorum.”

Geceleme başına gelir arttı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm gelirlerini değerlendirirken geceleme başına değerlere bakmanın daha doğru olduğunu belirterek şöyle konuştu:

* Turizm gelirinde başarıyı “turist başına” değil, “geceleme başına gelir” ortaya koyar. Uzun dönemli konaklamalar turist başına geliri aşağı çekebiliyor. Ayrıca, yurt dışındaki Türkler’in memleketlerinde uzun dönemli kalışları da turist başına geliri düşürebiliyor.

* Turistlerin ortalama kalış süreleri geçen yıl 10.8 gün idi. Bu yıl 9.7 güne inecek gibi görünüyor.

* 2021’de turist başına gelir 834 dolarken, bu yılki gerçekleşmenin 788 dolar olmasını bekliyoruz.

* Geceleme başına gelir geçen yıl 65.9 dolardı. Bu yıl 81.2 dolara yükseldi.

* Gelecek yıl Avrupa destinasyonlarında Türkiye kökenli yabancı bayraklı hava fi losu olan operatörlerin kurulması için çalışıyoruz. Bazıları için ilk adımlar atıldı.

İstanbul’a yeni cruise limanı geliyor

* Dünyanın en önemli havalimanı ve cruise limanına sahibiz. Bu ikisinin ulaşım anlamında bir araya gelmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu sayede cruise limanı homeport yani ana liman olacak. İstanbul’a yeni bir cruise limanı yapılması için de görüşmeler sürüyor.

* Turizmi 81 ile yaymak için çalışıyoruz. Turist sayısı ile birlikte ortalama geceleme gelirlerini de arttırmak istiyoruz. 2028 yılında turist başına gelirde 1000 doları yakalayacağımızı düşünüyoruz.

* Turizmde tek pazara çok fazla bağımlı olmak istemiyoruz. Turizm pazarlarımızı sıralarken “top 5 ülke” saymak yerine “top 10”, “top 20” diyebilmeyi daha doğru strateji olarak görüyoruz.

* Michelin yöneticileri görüşme gerçekleştirdik. Ekim ayında listeye giren restoranlar belli olacak. Pandemi gibi bir dönemde 2 yılda çok önemli bir başarı yakaladığımızı söylediler.

* Meslek liselerine ciddi ağırlı verdik. Bir öğrenci 3 dil öğrenerek mezun oluyor. Nitelikli personel bu yolla kazanılıyor. Meslek liselerimizde çok ciddi bir yığılma oldu.