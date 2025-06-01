Tapuda işlemler dijital dönüşümle saniyelere inecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, şehirlerin dijital ikizlerini oluşturacak 3 Boyutlu Şehir Modeli ve Değer Bilgi Merkezi projeleriyle sektörde verimliliği artırmayı hedefliyor.

Gedikli, şehirlerin tüm yapı envanterini sayısal ortama aktaracak olan “3 Boyutlu Şehir Modeli” projesiyle tapu kayıtları ve kadastro verilerinin entegre edileceğini, bu sayede yapıların dijital ikizlerinin altyapı bilgileriyle birlikte oluşturulacağını söyledi.

Her alan, bina ve bağımsız bölümün sayısal modellerle kayıt altına alınacağı sistemde, yapı ruhsatları, inşa tarihi ve fiziksel veriler de görselleştirilebilecek. Proje ilk olarak 2026 yılı itibarıyla İstanbul’da hayata geçirilecek, 2027 ortasına kadar ise Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Değer bilgi merkezi ile piyasa şeffaflaşacak

Gedikli'nin aktardığı ikinci adım ise taşınmaz değerlerinin sistematik şekilde belirleneceği “Değer Bilgi Merkezi” projesi. Vatandaşlar bu sistem üzerinden metrekare bazında piyasa değerlerine, oda sayısı, cephe, yön gibi tüm kriterlerle birlikte ulaşabilecek. Yapay zeka destekli alg