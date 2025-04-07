Tarife avantajı siyaset gündeminde eridi: Türkiye için kaçan fırsatı Mahfi Eğilmez yazdı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni gümrük tarifeleri ile ticaret ortağı ülkeleri adeta kıskaca aldı. Trump, AB ve Çin başta olmak üzere Amerikalı markaların üretim üssü olan birçok Asya ülkesine yüzde 50'ye varan vergiler getirirken, Türkiye için bu oran yüzde 10'da tutuldı.

Türkiye'nin düşük vergi tarifesinde olması bir avantaj sağlayacak mı merak edilirken iktisatçı Mahfi Eğilmez, son blog yazısında konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Küresel piyasalarda sert düşüşler

Trump'ın tarifelerine karşılık Çin'in de ABD mallarına yüzde 34'lük bir vergi getirdiğini hatırlatan Eğilmez, karşılıklı hamlelerin finans piyasalarında düşüşe yol açtığını belirtti. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın da değer kaybı yaşadığını belirten Eğilmez, geçtiğimiz haftalarda siyaset gündemindeki gelişmeler nedeniyle BIST 100 Endeksi'nde yaşanan düşüşü de hatırlattı.

'Türkiye iç siyaset uğruna yine fırsat kaçırdı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 19 Mart'ta gözaltına alınması ile başlayan protesto ve boykotların ardından endeksin yüzde 12’den fazla değer kaybettiğini belirten Eğilmez, yazısında bu gelişmeler yaşanmasaydı Türkiye'nin tarifelerden kazançlı çıkacağını savunarak şu ifadelere yer verdi:

"Trump yönetiminin Türkiye’ye uyguladığı gümrük vergisinin yüzde 10 oranında (en düşük düzeyde) olması aslında borsa için olumlu bir gelişmeydi ve eğer iç siyasetin yarattığı olumsuz ortam olmasa BIST 100 Endeksinin Trump yönetiminin vergi kararından etkilenmemesi hatta olumlu etkilenmesi beklenirdi. Özetle söylemek gerekirse Türkiye, Trump yönetiminin gümrük vergisi uygulaması nedeniyle dünyadan pozitif olarak ayrışabilecekken, yakın geçmişte defalarca tekrarladığı gibi, iç siyaset uğruna yine fırsat kaçırdı."