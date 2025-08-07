Tarife belirsizliğine rağmen Çin’in temmuz ihracatı beklentileri aştı

Çin’in ihracatı Temmuz 2025’te beklentilerin üzerinde artarak küresel ekonomiye dair endişelere rağmen güçlü bir dış talep performansı sergiledi.

Çin Genel Gümrük İdaresi’nin açıkladığı verilere göre, dış sevkiyatlar Temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 7,2 arttı. Bu oran, Haziran’daki yüzde 5,8’lik artışı geride bırakırken, ekonomistlerin yüzde 6,0’lık beklentilerini de aşmış oldu.

İthalat da yukarı yönlü sürpriz yaptı

İthalat tarafında da benzer bir tablo yaşandı. Temmuz’da ithalat yıllık bazda yüzde 4,1 artarak Haziran’daki yüzde 1,1’lik artışın üzerine çıktı. Ekonomistlerin bazıları ithalat tarafında düşüş beklerken, gerçekleşen veriler Çin’in iç tüketiminde toparlanma işaretleri verdi.

Ticaret fazlası beklentilerin altında kaldı

Temmuz ayında ülkenin ticaret fazlası ise 98,24 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu, Haziran ayında kaydedilen 114,78 milyar dolarlık fazlanın altında kalırken, ekonomistlerin 106,3 milyar dolarlık tahminlerinin de gerisinde kaldı.

Belirsizliklere rağmen güçlü seyir

Uzmanlar, bu verilerin Çin'in küresel talebe yanıt vermeye devam ettiğini ancak ticaret anlaşmazlıklarının ve ekonomik baskıların halen risk teşkil ettiğini belirtiyor.

Özellikle Pekin ile Washington arasında Ağustos ayında sona erecek olan tarife ateşkesinin uzatılıp uzatılmayacağına dair belirsizlikler, iş dünyasının radarında yer alıyor.

Gelecek döneme ilişkin uyarılar

Çinli hükümet danışmanları, deflasyon riski ve istihdam üzerindeki baskıların arttığını vurgularken, Pekin’in yeni beş yıllık politika planında hanehalkı harcamalarının büyümeye katkısının öncelik haline getirilmesi çağrısında bulunuyor.

Ekonomistler ise bu sürecin, önceki arz yönlü reformlara kıyasla daha karmaşık ve sosyal dengeler açısından daha hassas olduğunu dile getiriyor.

Çinli liderlerin, istihdamı “toplumsal istikrarın temel direği” olarak tanımlamaya devam etmesi, ekonomik politika tercihleri üzerinde belirleyici olmaya devam edecek gibi görünüyor.