Tarife mektupları yanıtsız kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, bazı ülkelere gönderilen tarife mek­tuplarının nihai teklifleri oldu­ğunu belirterek, “Ama farklı bir teklifle gelirlerse ve ben de be­ğenirsem yaparız” dedi. Beyaz Saray’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını ya­nıtlayan Trump, bunların aşa­ğı yukarı son teklifler olduğunu ifade etti. Trump, “Ama farklı bir teklifle gelirlerse ve ben de beğenirsem yaparız” diye ko­nuştu. Tarife erteleme süresi­nin uzatıldığı 1 Ağustos tarihi­nin kesin olup olmadığına dair soruya Trump, “Kesin diyebili­rim ama yüzde 100 kesin değil. Eğer ararlarsa ve ‘Farklı bir yol izlemek isteriz’ derlerse buna açık olacağız” cevabını verdi. Trump, 90 günlük tarife erte­leme süresi boyunca 90 anlaş­ma yapılamamasına yönelik soru üzerine, “Herkesle konuş­tuk. ‘Bazı anlaşmalar yapaca­ğız, ama çoğunlukla bir mektup göndereceğiz’ demiştim” dedi.

“Hindistan ile anlaşmaya yakınız”

İngiltere ve Çin ile anlaşma yaptıklarını hatırlatan Trump, Hindistan ile de anlaşmaya ya­kın olduklarını duyurdu. Di­ğer ülkelerle de görüştüklerini anlatan Trump, “Bir anlaşma yapabileceğimizi düşünmü­yoruz, bu yüzden onlara sade­ce bir mektup gönderiyoruz” ifadelerini kullandı. Trump, çeşitli ülkelere gönderdikleri mektuplarda bildirdikleri ta­rife oranlarında bazı ayarla­malar yapabileceklerine işaret ederek, aslında bu oranların ol­ması gerekenden çok daha dü­şük olduğunu savundu. Daha fazla gümrük vergisi isteyebi­leceklerini dile getiren Trump, “Pek çok iyi ülkeyle kurduğu­muz ilişkilerin hatırına, benim yaptığım gibi yapıyoruz” de­di. Trump, pazartesi günü sos­yal medya hesabından Tunus, Güney Kore, Malezya, Kaza­kistan, Japonya, Güney Afri­ka, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Laos olmak üzere 14 ülkeye yönelik gümrük vergisi oranlarını içe­ren tarife mektuplarını paylaş­mıştı. Söz konusu mektuplar­da Trump, uygulanacak tarife oranlarının; Malezya, Kazakis­tan ve Tunus için yüzde 25, Gü­ney Afrika ve Bosna Hersek için yüzde 30, Endonezya için yüzde 32, Bangladeş ve Sırbis­tan için yüzde 35, Kamboçya ve Tayland için yüzde 36, Laos ile Burma için yüzde 40 olduğu­nu aktardı. Başkan Trump’ın sık sık her ülkenin bir anlaşma yapmak istediğini söylemesine karşın, ABD 3 ayda sadece İn­giltere, Çin ve Vietnam ile an­laşma yaptı.

Güney Afrika’ya yüzde 30 tarife koydu

Trump, Güney Afrika Cum­huriyeti’ne gönderdiği “tarife mektubunda” ise, bu ülkeden 1 Ağustos’tan itibaren ABD’ye gönderilen tüm ürünlere, sek­törel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygu­lanacağını bildirdi.

Trump ayrıca, BRICS’in Amerikan karşıtı politikaları­nı benimseyen herhangi bir ül­kenin ek yüzde 10’luk gümrük tarifesiyle karşılaşacağı tehdi­dinde bulunmuştu.

BRICS’in kurucu ortakla­rı arasında yer alan Güney Af­rika’ya yönelik mevcut yüz­de 30’luk ve potansiyel yüzde 10’luk ek tarifelerin, ülke eko­nomisini olumsuz etkilemesi bekleniyor.

9 Temmuz’da sona eriyordu

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Temmuz’da sona eren tarife erteleme süresinin 1 Ağustos’a uzatılmasına ilişkin karar­nameyi imzaladı. Söz konusu Başkanlık kararnamesi, Be­yaz Saray’ın internet sitesin­de yayımlandı. Kararnamede, Trump’ın 2 Nisan’da ABD’nin sürekli büyüyen dış ticaret açıklarının ulusal güvenlik için olağanüstü bir tehdit oluştur­duğunu ilan ettiği ve bu kap­samda bazı ülkelere ek gümrük vergileri getirdiği anımsatıldı. Çin hariç bazı ticaret ortakları­na bu ek tarifelerin 9 Nisan’da 90 gün süreyle yüzde 10 sevi­yesine düşürüldüğüne işaret edilen kararnamede, bu süre­nin 9 Temmuz’da sonra erece­ği ifade edildi. Kararnamede, Trump’ın elde edilen yeni bil­giler ve ticaret ortaklarıyla sü­ren görüşmeler doğrultusunda ertelemenin 1 Ağustos’a uzatıl­masına karar verdiği aktarıldı.

Asya-Pasifik’in kredi notları baskı altında

S&P Global Ratings, 2025 yılı boyunca ticaret savaşları, ABD’nin tarifeleri ve Orta Doğu’daki jeopolitik belirsizliklerin Asya- Pasifik ülkelerinin kredi notlarını baskılayabileceğini değerlendiriyor. Enerji maliyetleri ve yatırım yavaşlaması gibi riskler, özellikle cari açık veren ekonomiler için tehdit oluşturuyor. İlk yarıda kredi notlarında değişim görülmese de, küresel risklerin yönü belirleyici olacak. Son dönemde ABD’nin Japonya, Güney Kore ve Malezya gibi bazı ticaret ortaklarına yönelik yeni tarifeler getirmesi, dış ticarete yüksek oranda bağımlı Doğu Asya ekonomileri için dikkat çekici bir risk unsuru olarak öne çıkıyor. S&P analistlerine göre, ABD’nin gümrük tarifelerinde nasıl bir yol izleyeceği netleşene kadar birçok Asya ekonomisinde yatırımların yavaşlaması mümkün.

Çin: Gümrük vergisi savaşının kazananı olmaz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD Başkanı Donald Trump’ın 14 ülkeye tek taraflı gümrük vergileri getirildiğini açıklamasının ardından, ticaret ve gümrük vergisi savaşlarının “kazananının olmadığını” belirtti. Pekin’in tarifelerin artırılmasına ilişkin tutumunun net olduğunu ve değişmediğini vurgulayan Sözcü Mao, “Ticaret veya gümrük vergisi savaşlarının kazananı yoktur ve korumacılık tüm tarafların çıkarlarına zarar verir” ifadesini kullandı.

Japonya’ya göre karar “talihsiz”

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Trump’ın ülkesine yüzde 25 tarife uygulama kararının “talihsiz” olduğunu belirtti. Kyodo’nun haberine göre, İşiba, tarife çalışma kolu toplantısında, ABD’nin tarifelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşiba, karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşma için ikili görüşmelerin süreceğini aktardı. Gümrük vergisi oranının, Trump’ın daha önce belirttiğinden düşük olduğunun altını çizen İşiba, bu durumun, uzun süredir müttefik olan iki ülke arasında gelecekteki ikili müzakerelerin önünü açtığını kaydetti. İşiba, “Maalesef aramızda farklılıklar olduğu için henüz bir anlaşmaya varamadık. Japonya, gerekli olanı talep edip korurken, kolay taviz vermekten kaçınıyor” dedi.