Tarife mektupları yanıtsız kaldı
ABD Başkanı Trump’ın 90 günlük tarife erteleme süresi boyunca beklenen 90 anlaşma sonuçsuz kaldı. ABD, 3 ayda sadece İngiltere, Çin ve Vietnam ile anlaşma yaptı. Tarife erteleme süresini uzatan kararnameyi imzalayan Başkan Trump, pazarlığa açık olduğunu ilan etti.
ABD Başkanı Donald Trump, bazı ülkelere gönderilen tarife mektuplarının nihai teklifleri olduğunu belirterek, “Ama farklı bir teklifle gelirlerse ve ben de beğenirsem yaparız” dedi. Beyaz Saray’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, bunların aşağı yukarı son teklifler olduğunu ifade etti. Trump, “Ama farklı bir teklifle gelirlerse ve ben de beğenirsem yaparız” diye konuştu. Tarife erteleme süresinin uzatıldığı 1 Ağustos tarihinin kesin olup olmadığına dair soruya Trump, “Kesin diyebilirim ama yüzde 100 kesin değil. Eğer ararlarsa ve ‘Farklı bir yol izlemek isteriz’ derlerse buna açık olacağız” cevabını verdi. Trump, 90 günlük tarife erteleme süresi boyunca 90 anlaşma yapılamamasına yönelik soru üzerine, “Herkesle konuştuk. ‘Bazı anlaşmalar yapacağız, ama çoğunlukla bir mektup göndereceğiz’ demiştim” dedi.
“Hindistan ile anlaşmaya yakınız”
İngiltere ve Çin ile anlaşma yaptıklarını hatırlatan Trump, Hindistan ile de anlaşmaya yakın olduklarını duyurdu. Diğer ülkelerle de görüştüklerini anlatan Trump, “Bir anlaşma yapabileceğimizi düşünmüyoruz, bu yüzden onlara sadece bir mektup gönderiyoruz” ifadelerini kullandı. Trump, çeşitli ülkelere gönderdikleri mektuplarda bildirdikleri tarife oranlarında bazı ayarlamalar yapabileceklerine işaret ederek, aslında bu oranların olması gerekenden çok daha düşük olduğunu savundu. Daha fazla gümrük vergisi isteyebileceklerini dile getiren Trump, “Pek çok iyi ülkeyle kurduğumuz ilişkilerin hatırına, benim yaptığım gibi yapıyoruz” dedi. Trump, pazartesi günü sosyal medya hesabından Tunus, Güney Kore, Malezya, Kazakistan, Japonya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Laos olmak üzere 14 ülkeye yönelik gümrük vergisi oranlarını içeren tarife mektuplarını paylaşmıştı. Söz konusu mektuplarda Trump, uygulanacak tarife oranlarının; Malezya, Kazakistan ve Tunus için yüzde 25, Güney Afrika ve Bosna Hersek için yüzde 30, Endonezya için yüzde 32, Bangladeş ve Sırbistan için yüzde 35, Kamboçya ve Tayland için yüzde 36, Laos ile Burma için yüzde 40 olduğunu aktardı. Başkan Trump’ın sık sık her ülkenin bir anlaşma yapmak istediğini söylemesine karşın, ABD 3 ayda sadece İngiltere, Çin ve Vietnam ile anlaşma yaptı.
Güney Afrika’ya yüzde 30 tarife koydu
Trump, Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gönderdiği “tarife mektubunda” ise, bu ülkeden 1 Ağustos’tan itibaren ABD’ye gönderilen tüm ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.
Trump ayrıca, BRICS’in Amerikan karşıtı politikalarını benimseyen herhangi bir ülkenin ek yüzde 10’luk gümrük tarifesiyle karşılaşacağı tehdidinde bulunmuştu.
BRICS’in kurucu ortakları arasında yer alan Güney Afrika’ya yönelik mevcut yüzde 30’luk ve potansiyel yüzde 10’luk ek tarifelerin, ülke ekonomisini olumsuz etkilemesi bekleniyor.
9 Temmuz’da sona eriyordu
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Temmuz’da sona eren tarife erteleme süresinin 1 Ağustos’a uzatılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Söz konusu Başkanlık kararnamesi, Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayımlandı. Kararnamede, Trump’ın 2 Nisan’da ABD’nin sürekli büyüyen dış ticaret açıklarının ulusal güvenlik için olağanüstü bir tehdit oluşturduğunu ilan ettiği ve bu kapsamda bazı ülkelere ek gümrük vergileri getirdiği anımsatıldı. Çin hariç bazı ticaret ortaklarına bu ek tarifelerin 9 Nisan’da 90 gün süreyle yüzde 10 seviyesine düşürüldüğüne işaret edilen kararnamede, bu sürenin 9 Temmuz’da sonra ereceği ifade edildi. Kararnamede, Trump’ın elde edilen yeni bilgiler ve ticaret ortaklarıyla süren görüşmeler doğrultusunda ertelemenin 1 Ağustos’a uzatılmasına karar verdiği aktarıldı.
Asya-Pasifik’in kredi notları baskı altında
S&P Global Ratings, 2025 yılı boyunca ticaret savaşları, ABD’nin tarifeleri ve Orta Doğu’daki jeopolitik belirsizliklerin Asya- Pasifik ülkelerinin kredi notlarını baskılayabileceğini değerlendiriyor. Enerji maliyetleri ve yatırım yavaşlaması gibi riskler, özellikle cari açık veren ekonomiler için tehdit oluşturuyor. İlk yarıda kredi notlarında değişim görülmese de, küresel risklerin yönü belirleyici olacak. Son dönemde ABD’nin Japonya, Güney Kore ve Malezya gibi bazı ticaret ortaklarına yönelik yeni tarifeler getirmesi, dış ticarete yüksek oranda bağımlı Doğu Asya ekonomileri için dikkat çekici bir risk unsuru olarak öne çıkıyor. S&P analistlerine göre, ABD’nin gümrük tarifelerinde nasıl bir yol izleyeceği netleşene kadar birçok Asya ekonomisinde yatırımların yavaşlaması mümkün.
Çin: Gümrük vergisi savaşının kazananı olmaz
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD Başkanı Donald Trump’ın 14 ülkeye tek taraflı gümrük vergileri getirildiğini açıklamasının ardından, ticaret ve gümrük vergisi savaşlarının “kazananının olmadığını” belirtti. Pekin’in tarifelerin artırılmasına ilişkin tutumunun net olduğunu ve değişmediğini vurgulayan Sözcü Mao, “Ticaret veya gümrük vergisi savaşlarının kazananı yoktur ve korumacılık tüm tarafların çıkarlarına zarar verir” ifadesini kullandı.
Japonya’ya göre karar “talihsiz”
Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Trump’ın ülkesine yüzde 25 tarife uygulama kararının “talihsiz” olduğunu belirtti. Kyodo’nun haberine göre, İşiba, tarife çalışma kolu toplantısında, ABD’nin tarifelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşiba, karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşma için ikili görüşmelerin süreceğini aktardı. Gümrük vergisi oranının, Trump’ın daha önce belirttiğinden düşük olduğunun altını çizen İşiba, bu durumun, uzun süredir müttefik olan iki ülke arasında gelecekteki ikili müzakerelerin önünü açtığını kaydetti. İşiba, “Maalesef aramızda farklılıklar olduğu için henüz bir anlaşmaya varamadık. Japonya, gerekli olanı talep edip korurken, kolay taviz vermekten kaçınıyor” dedi.