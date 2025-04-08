Tarifeler hazır giyimde ek ihracat fırsatının kapısını araladı! Kamu desteği sağlanırsa...

ABD'nin yeni gümrük tarifelerinin ardından Türkiye'nin avantajlı bir konuma geldiğini belirtern TGSD Başkanı Toygar Narbay, sektöre gerekli kamu desteklerinin sağlanması halinde hazır giyimde 5 milyar dolarlık ek ihracat yapılabileceğini, istihdamda da 145 bin kişilik artış yaşanabileceğini söyledi.

4 madde de 5 milyar dolarlık ek ihracatın sırrı

CNBC-e'de yer alan habere göre; Narbay'ın işaret ettiği kamu destekleri arasında mevcut durumda yüzde 2 olarak uygulanan kur dönüşüm desteğinin yüzde 10'a çıkarılması, Eximbank desteklerinin artırılması, faiz oranının ise düşürülmesi ile teminat mektubu sorunlarının çözümü gibi unsurlar bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'da yeni gümrük tarifeleri açıkladı. Buna göre, Türkiye yüzde 10 ile en düşük gümrük vergisi artışı uygulanacak ülkeler arasında yer aldı. Türkiye'nin Uzak Doğu ve Güney Asyalı rakipleri Çin, Vietnam, Bangladeş, Hindistan, Endonezya, Kamboçya, Pakistan, Tayland, Güney Kore, Sri Lanka, Filipinler, Burma, Tayvan ve Malezya gibi ülkeler ise yüzde 17 ila yüzde 49 arasında değişen oranda ilave gümrük tarifelerine tabi oldu.

Söz konusu 14 ülkenin ABD'nin hazır giyim ithalatı için büyük önem taşıdığını belirten Narbay, ABD'nin hazır giyim ithalatının yüzde 72'sine denk gelen 57,38 milyar dolarlık kısmını bu ülkelerden yaptığını söyledi.