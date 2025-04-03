Tarifeler Türkiye için avantaj mı dezavantaj mı? Rakamlarla Türkiye-ABD ticareti

Trump'ın yeni gümrük tarifelerini açıklamasının ardından Türkiye-ABD dış ticaretindeki son durum merak uyandırdı. Trump, temel tarife oranını yüzde 10 olarak belirlerken en yüksek tarife yüzde 50'ye kadar çıktı.

Avrupa Birliği (AB) için yüzde 20 olarak belirlenen gümrük tarifesi Türkiye için yüzde 10 olarak uygulanacak.

Avantaj mı dezavantaj mı?

ABD’nin Türkiye’ye yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararı, özellikle ihracatçı sektörler için yeni bir maliyet unsuru oluştururken, iki ülke arasındaki ticaret dengesine nasıl yansıyacağı önümüzdeki dönemde daha net ortaya çıkacak.

ABD ile ticaret son yıllarda dengelendi

Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefi bulunurken, son yıllarda bu ülkeyle geliştirilen ilişkiler dış ticaretin dengelenmesine katkı sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ABD'ye geçen yıl itibarıyla 16,4 milyar dolarlık ihracat yapıldı. İhracatta özellikle makineler, mekanik cihazlar, kıymetli taşlar, metaller, otomotiv, halılar, diğer tekstil zemin kaplamaları, kireç, çimento, elektrikli makine ve cihazlar sektörleri öne çıktı.

Bu ülkeden ise aynı yıl 16,2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. İthalatta mineral yakıtlar, yağlar, demir, çelik, makineler, mekanik cihazlar, organik kimyasallar ve plastik mamulleri sektörleri dikkati çekti.

Rakamlarla Türkiye-ABD ticareti

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre 2005-2020 döneminde Türkiye, ABD'ye dış ticarette sürekli açık verirken, 2021 ve sonrasında ticari ilişkiler, Türkiye'nin zaman zaman fazla verdiği daha dengeli bir yapıya kavuştu. Bu kapsamda Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020'de 1,3 milyar dolar açık verilirken, bu tutar 2021'de 1,6 milyar dolar dış ticaret fazlasına dönüştü. 2022'de 1,7 milyar dolarlık fazla, 2023'te ise Türkiye aleyhine 1 milyar dolar açık oluştu.

Türkiye geçen yıl 65 fasılda dış ticaret fazlası verdi

Türkiye, geçen yıl ise ABD ile ticarette 121 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. Böylece, Türkiye 2020-2024 dönemini kapsayan 5 yılın 3'ünde dış ticaret fazlası elde etmiş oldu.

Türkiye'nin ABD ile ticareti, ürünlerin sınıflandırıldığı 97 faslın 65'inde geçen yıl dış ticaret fazlası, 32'sinde ise açık verildi.

Söz konusu yılda en çok dış ticaret fazlası verilen fasıl yaklaşık 820 milyon dolarla "halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları" oldu. Bu faslı 811 milyon dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar, 675 milyon dolarla silahlar ve mühimmat ile bunların aksamları izledi.

Türkiye'nin ABD ile dış ticaretinde en fazla açık verilen fasıl ise 1,8 milyar dolarla demir ve çelik oldu. Bu ürün grubunu 1,1 milyar dolarla organik kimyasal ürünler, 1 milyar dolarla eczacılık ürünleri takip etti.