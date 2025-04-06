Tarifeler üretim merkezlerini vurdu: ABD'de 'giyim' lükse girecek

ABD Başkanı Trump'ın yeni gümrük tarifeleri küresel piyasaları altüst ederken, pek çok sektörde fahiş fiyat artışları bekleniyor. Bunların başında da giyim geliyor.

Amerikan Giyim ve Ayakkabı Derneği'nin (AAFA) paylaştığı verilere göre, ABD'de satılan giysi ve ayakkabıların yaklaşık yüzde 97’si Asya ülkelerinden ithal ediliyor. Walmart, Gap Inc., Lululemon ve Nike gibi önde gelen markaların da üretimleri bu ülkelerde gerçekleşiyor.

Üretim merkezleri vergi baskısı altında

Ancak Trump yönetiminin yeni vergi planı da özellikle Çin, Vietnam, Kamboçya, Bangladeş ve Endonezya gibi üretim merkezlerini hedef alıyor. Çin’den ithal edilen mallara yüzde 54, Vietnam’a yüzde 46, Kamboçya’ya yüzde 49, Bangladeş’e yüzde 37 ve Endonezya’ya yüzde 32 oranında ek vergi uygulanması planlanıyor.

Artan maliyetler tüketiciye yansıyacak

AAFA Başkanı Steve Lamar, tarifeler sonrası artan maliyetlerin kaçınılmaz olarak tüketiciye yansıyacağı uyarısında bulunuken Footwear Distributors and Retailers of America (FDRA) da ithalat vergilerinin tüketici fiyatlarını ciddi ölçüde artıracağına dikkat çekti.

FDRA, şu anda 77 dolara satılan Çin menşeli iş botlarının 115 dolara, Vietnam’da üretilen 155 dolarlık koşu ayakkabılarının ise 220 dolara çıkabileceğini belirtti. Çocuk ayakkabılarında da benzer bir artış beklenirken, özellikle okul sezonunda Çin üretimi 26 dolarlık bir çocuk ayakkabısının iki katına yükselebileceği belirtiliyor.

Alternatifler kısıtlı

ABD'li markalar yüksek işçilik maliyetlerini düşürmek için alternatif üretim merkezlerine yönelse de Hindistan, Pakistan, Sri Lanka ve Endonezya'da yüksek tarifelerden etkilenen ülkeler arasında.

Yeni tarifelerin devreye girmesiyle birlikte hem perakendecilerin hem de tüketicilerin ciddi ekonomik baskı altına gireceği konuşuluyor. Uzmanlar, maliyet artışlarının kısa sürede market raflarına ve online alışveriş sitelerine da yansıyacağını söylüyor.