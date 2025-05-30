Tarifelerde acil durum düğmesine basıldı: Trump'ın ticaret ekibi 'B Planı' için kollar sıvadı

ABD’li yetkililer, Başkan Donald Trump’ın ticareti Amerika lehine yeniden dengelemeye yardımcı olacağını savunduğu yüksek gümrük vergilerini uygulamak için yeni bir yasal yetki üzerinde değerlendirmelerde bulunuyor.

Trump’ın ticaret ekibi, ticaret hukukunun yeni bir yorumuna dayalı agresif gümrük vergisi stratejisini uygulamaya koymak için alternatif yollar araştırıyor. Genellikle gümrük vergileri, Kongre tarafından başkana verilen belirli yetkilerle hayata geçirilirken, Trump’ın ekibi ikinci dönem hedefleri kapsamında daha hızlı hareket edebilmek amacıyla az kullanılan acil durum yetkilerini gündeme aldı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre ekip, iki aşamalı bir plan üzerinde duruyor. İlk olarak, 1974 tarihli Ticaret Yasası’nda yer alan ve daha önce hiç uygulanmamış bir hükümle, 150 gün süreyle yüzde 15’e kadar geçici gümrük vergisi uygulanması değerlendiriliyor. Bu adım, diğer ülkelerle ticaret dengesizliklerinin giderilmesini amaçlıyor.

İkinci adım ise daha uzun bir bildirim ve kamuoyu görüş süreci gerektiriyor. Ancak bu yöntem, yönetim yetkilileri tarafından hukuki açıdan daha savunulabilir olarak değerlendiriliyor. Trump, bu alternatif hükmü Çin’e uygulanan tarifeler dahil olmak üzere daha önce birçok kez kullanılmıştı.

Kaynaklar, görüşmelerin halen devam ettiğini ve yönetimin henüz kesin bir karar vermediğini belirtiyor. Ayrıca, federal temyiz mahkemesinin Trump’ın acil durum tarifelerinin temyiz süreci boyunca yürürlükte kalmasına izin vermesinin ardından alternatif planların hayata geçirilmesinin değerlendirilebileceği ifade ediliyor.