Tarifeleri savunan Trump'tan acı reçete: Bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tarife kararları ile piyasaları altüst ederken son gelişmelere ilişkin sert mesajlarını sürdürdü.

Washington'a seyahati gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, tarifelerin neden olduğu çalkantılara ilişkin "Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem, ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir" dedi.

ABD'nin milyar dolarları aşan ticaret açığı olduğunu hatırlatan Trump, Çin ile açığın ise trilyon dolara ulaştığını bu sorun çözülmedikçe de yeni anlaşmanın olmayacağını söyledi.

'Bir anlaşma yapmak için can atıyorlar'

Önceliğinin ticaret açığı sorununu çözmek olduğunu söyleyen Trump, "Eğer bu konuyu konuşmak istiyorlarsa, konuşmaya açığım. Aksi takdirde, neden konuşmak isteyeyim ki? Dünyanın her yerinden, Avrupa'dan, Asya'dan birçok liderle konuştum. Bir anlaşma yapmak için can atıyorlar" dedi.

'Tarifeler ABD'ye on milyarlarca dolar kazandırıyor'

Truth Social sosyal medya hesabından da açıklamalarda bulunan Trump, Çin ve AB başta olmak üzere birçok ülkeyle büyük mali açıkları olduğunu belirterek, "Bu sorunu çözmenin tek yolu, şu anda ABD'ye on milyarlarca dolar kazandıran tarifeler. Bunlar halihazırda yürürlükte ve görülmesi güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

ABD'nin bu ülkelerle ticaret açığının eski başkan Joe Biden döneminde arttığını savunan Trump, "Bunu tersine çevireceğiz, hem de çok hızlı bir şekilde. Bir gün insanlar ABD için tariflerin çok güzel bir şey olduğunu anlayacak" ifadelerini kullandı.

Trump'ın tarifeleri

Trump, 2 Nisan'da ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere yüzde 10 ila yüzde 50 arasında gümrük vergileri getirmişti.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife kararı almıştı.

Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için de bu oran yüzde 10 olarak belirlendi.