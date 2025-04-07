Tarifeleriyle piyasaları altüst eden Trump'tan yeni açıklama: Milyarlarca dolar getiriyor

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri ile tarihi bir fırtına yaşarken, pek çok ülke resesyon riskiyle karşı karşıya kaldı. Asya’dan Avrupa’ya borsalar kırmızıya bürünürken, ABD Başkanı ekonomik fırtınanın ortasında geri adım sinyali vermedi.

Truth Social'dan açıklamalarda bulunan Trump, "Bunun için seçildim" dedi, ABD'nin tarifelerle milyarlarca dolar gelir elde ettiğini belirtti.

ABD tarifelerden milyarlarca dolar kazanıyor

Eleştirilere meydan okuyan Trump, paylaşımında “Petrol fiyatları düştü, faiz oranları düştü (yavaş hareket eden Fed faizleri düşürmeli!), gıda fiyatları düştü, enflasyon yok! Uzun süredir istismar edilen ABD, halihazırda yürürlükte olan tarifeler üzerinden istismar eden ülkelerden haftada milyarlarca dolar kazanıyor." dedi.

FED'i uyardı

Enflasyon olmadığını belirterek FED'i yavaş hareket etmekle suçlayan Trump'ın fazilerin düşürülmesi için çağrıda bulunması da dikkat çekti.

En büyük istismarcı olarak Çin'i gösteren ve Çin piyasalarının çöktüğünü savunan Trump, tüm bu kazancın ABD mallarıne uygulanan yüzde 34'lük misilleme tarifeye rağmen gerçekleştiğini söyledi.

'Geçmiş liderlerimiz suçlu'

Tarife ülkelerinin yıllarca ABD'den yararlanarak yeterince para kazandığını öne süren Trump, "Ülkemizin başına bunun ve daha birçok şeyin gelmesine izin verdikleri için geçmiş "liderlerimiz" suçludur" ifadelerini kullandı.