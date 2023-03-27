Tarih belli oldu: Zamlı emekli maaşı ne zaman yatırılacak?

En düşük emekli maaşı zamlanıyor. En düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemede Meclis süreci devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den zamlı maaşların ödenme tarihine ilişkin açıklama geldi.

Zamlı emekli maaşı ne zaman hesaplara yatacak?

Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşlarının 7 bin 500 lira olarak nisan ayı maaşlarına yansıtılacağını söyledi. Bilgin, bu zamdan 8.8 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

Bayram ikramiyesi de zamlanıyor

Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri de zamlanıyor. 1100 lira olan bayram ikramiyesi 2 bin liraya yükseldi. Bayram ikramiyeleri, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

Bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesinin bayram öncesi nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesinin ise yine bayram öncesi haziran ayı içerisinde ödeneceği öğrenildi.