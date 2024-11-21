Tarih verildi: Huawei, yeni yapay zeka çipi için seri üretime hazırlanıyor

Çinli teknoloji şirketi Huawei, yeni nesil yapay zeka çipleri için üretim hazırlıklarına hız verdi. ABD’nin teknoloji transferi ve ithalat üzerindeki yaptırımlarına rağmen Huawei, Ascend 910C model yapay zeka çipinin seri üretimine 2025’in ilk çeyreğinde başlamayı hedefliyor.

Reuters’in haberine göre, Huawei bu çiplerin örneklerini bazı teknoloji firmalarına göndererek ilk siparişleri almaya başladı. 910C modelinin ABD merkezli Nvidia’nın gelişmiş yapay zeka çiplerine alternatif olarak geliştirilmesi bekleniyor. Ancak kaynaklar, Huawei’nin gelişmiş yongaları için üretim sürecinde yeterince yüksek verim elde edemediğini belirtti.

Ascend 910C, Çin’in önde gelen yonga üreticisi SMIC’in N+2 süreci ile üretiliyor. Ancak ABD’nin litografi ekipmanlarına erişim kısıtlamaları, bu sürecin yüzde 20 civarında düşük bir üretim verimliliğiyle sınırlı kalmasına neden oluyor. Ticari olarak uygulanabilir bir üretim için ise yüzde 70’in üzerinde bir verim oranı gerekiyor.

Huawei’nin önceki modeli olan Ascend 910B’nin de üretim verimi yalnızca yüzde 50 düzeyinde kalmıştı. Bu durum, çipin ticari ölçekte kullanılabilirliğini etkileyerek üretim hedeflerinde gecikmelere yol açmıştı. Huawei’nin yeni modeliyle bu zorlukları aşmak için çalışmaya devam ettiği belirtiliyor.

Şirket, yapay zeka çiplerini yerel ve küresel pazarda daha geniş bir alanda kullanıma sunmayı planlıyor. Bu hedef, Çin’in teknoloji bağımsızlığını artırma stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.