Tarihe meydan okuyan fırın zinciri iflas etti! Şubeler bir bir kapandı

Almanya’nın tarihi fırın zinciri Krachenfels, pandemi sonrası başlayan finansal çatlağı onaramadı. Artan maliyetler ve finansal sıkıntılar nedeniyle 338 yıllık dev, iflas başvurusunda bulundu.

Krachenfels neden kapandı?

Schwarzwald'da 1686 yılından kurulan Krachenfels, İkinci Dünya Savaşı'nı bile atlatırken, pandemi sonrası ülkeleri etkisi altına küresel ekonomik krize yenildi.

Resmi olarak 24 Ekim’de iflas başvurusunda bulunan Krachenfels'ın, Schwarzwald ve Bodensee çevresinde toplam 29 şubesi bulunurken bu şubelerden bazıları süpermarket zincirlerinde fırın reyonu olarak faaliyet gösteriyordu.

12 şube arka arkaya kapandı

Krachenfels, yaz aylarında Villingen-Schwenningen, Trossingen ve St. Georgen’deki şubeleri kapatma kararı almıştı. Şu ana kadar 12 şube arka arkaya kapatılırken, kalan 29 şubenin akıbeti ise önümüzdeki aylarda belli olacak.