Tarihi değirmen rekor fiyata satıldı

ABD'nin en tanınmış televizyon çiftlerinden Chip ve Joanna Gaines, yıllarca projelerinde kullandıkları simge yapılardan biri olan tarihi değirmene veda etti.

Yaklaşık 279 metrekare büyüklüğündeki tarihi değirmen, satışa çıkarıldıktan yalnızca birkaç gün sonra 935 bin dolar karşılığında satıldı. Özellikle Joanna Gaines'in yemek programı Magnolia Table ile geniş kitleler tarafından tanınan yapı, hayranları için özel bir anlam taşıyordu.

Tarihi doku modern tasarımla buluştu

Teksas'ın Valley Mills bölgesinde bulunan tarihi değirmen, özgün mimari dokusunu korurken modern yaşamın tüm ihtiyaçlarına uygun şekilde yenilendi.

İlan detaylarına göre evin giriş katında açık plan mutfak, oturma ve yemek alanı yer alıyor. Profesyonel mutfak ekipmanlarıyla donatılan bölümde premium La Cornue Château 150 ocak, özel tasarım dolaplar ve dikkat çeken mimari detaylar bulunuyor. Aynı katta iki yatak odası ile tamamen yenilenmiş bir banyo da yer alıyor.

Üst katta ise yüksek tavanlı ana yatak odası, spa konseptli banyo ve çalışma ofisi bulunuyor.

Diğer tarihi yapılar hâlâ satışta

Chip ve Joanna Gaines'in sahibi olduğu Magnolia Realty, kısa süre önce üç tarihi mülkü satışa çıkarmıştı. Satılan tarihi değirmenin yanı sıra, Waco kentindeki Hillcrest Estate 1,7 milyon dolardan, kendi televizyon programına da konu olan Historic Waco Castle ise 2,7 milyon dolardan satışta bulunuyor.

Magnolia Realty tarafından yapılan açıklamada, "Chip ve Jo, Waco ve çevresindeki bu ikonik yapıları restore etmiş olmaktan büyük onur duyuyor. Magnolia, konaklama alanındaki yeni fırsatlara odaklanırken bu üç özel mülkün de yeni sahipleriyle yeni bir hikâyeye başlamasının doğru zaman olduğuna inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.