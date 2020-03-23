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Tarihi Kapalıçarşı kapatıldı

Tarihi Kapalıçarşı, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

Tarihi Kapalıçarşı kapatıldı
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Tarihi Kapalıçarşı, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

Serbest piyasada döviz ve altın alışverişi yapılmıyor.

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