Tarihi rekor sonrası JPMorgan'dan yeni tahmin! Altın 4 bin doları aşacak

Altın fiyatları tarihi bir eşiği daha aşarak ons başına 3.500 doları gördü. Bu gelişmeyle birlikte küresel piyasalarda dikkatler, altının önümüzdeki dönemlerde nasıl bir seyir izleyeceğine çevrildi.

Amerika merkezli yatırım bankası JPMorgan, yayınladığı son analizde, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimlerin ve ABD'nin gümrük tarifeleri politikalarının küresel resesyon riskini artırdığını belirtti. Banka, bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarının gelecek yıl 4.000 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

Son çeyrekte 3.675 dolar tahmini

JPMorgan’ın değerlendirmesine göre, 2025 yılının son çeyreğinde altının ortalama 3.675 dolar seviyelerinde işlem görmesi, 2026'nın ikinci çeyreğinde ise bu rakamın 4.000 doların üzerine çıkması bekleniyor.

Bankanın değerlendirmesinde, "Gelecek yıl altın fiyatlarının 4 bin dolara doğru ilerleyeceği tahminimizin temelinde, bu yıl çeyrekte ortalama net 710 ton olan güçlü yatırımcı ve merkez bankası altın talebinin devam etmesi yatıyor" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu fiyatlara tahmin edilenden daha erken ulaşabilir

JPMorgan, piyasadaki talebin beklentileri aşması durumunda, söz konusu fiyat seviyelerine tahmin edilenden daha erken ulaşılabileceğine de dikkat çekti.