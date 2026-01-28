Tarihin en büyük halka arzı yolda: Elon Musk kolları sıvadı

Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, SpaceX, Haziran 2026’da gerçekleştirilmesi planlanan olası halka arzda yaklaşık 1,5 trilyon dolar değerleme ile 50 milyar dolara kadar kaynak toplamayı hedefliyor.

Haberde, Elon Musk’un kurucusu olduğu uzay şirketinin, uzun süredir yatırımcıların radarında olduğu ancak bugüne kadar halka arz konusunda mesafeli durduğu hatırlatıldı. SpaceX’e ilk büyük kurumsal yatırımların yaklaşık 10 yıl önce yapıldığı, 2015 yılında gerçekleştirilen yatırım turunda şirketin değerlemesinin 10 milyar dolar seviyesinde olduğu kaydedildi.

Halka arz sinyali mi, stratejik hamle mi?

FT’nin aktardığına göre SpaceX, son dönemde yatırımcı ilgisini yeniden artıran bir dizi adım attı. Şirket, geçtiğimiz aylarda ikincil hisse satışı düzenleyerek 800 milyar dolar değerleme üzerinden fon toplamayı hedefledi. Temmuz 2025’teki son finansman turunda 400 milyar dolarlık seviye belirlenmişti.

Bloomberg’in haberine göre, söz konusu ikincil satış süreci sorunsuz şekilde tamamlandı ve hedeflenen değerleme doğrulandı. Bu gelişme, SpaceX’in halka arz ihtimalini güçlendiren bir sinyal olarak yorumlandı.

Musk yıllarca halka arza mesafeli durdu

Elon Musk, geçmişte SpaceX’in halka arzına sıcak bakmadığını birçok kez dile getirmişti. Musk, şirketin temel amacının Mars’ta koloni kurmak olduğunu, bu hedefin uzun vadede yüksek maliyetli ve kârlılığı geciktiren bir süreç içerdiğini savunmuştu. 2013 yılında yaptığı açıklamada Musk, SpaceX’in ancak Mars’a düzenli uçuşlar başladıktan sonra halka açılabileceğini belirtmişti.

Gündemde Starlink ihtimali var

Haberde, SpaceX yerine şirketin uydu internet iştiraki Starlink’in halka arz edilmesinin daha olası bir senaryo olabileceğine dikkat çekildi. Musk, daha önce Starlink’in gelirlerinin öngörülebilir bir yapıya kavuşması halinde halka arz edilebileceğini ifade etmişti.

Starlink’in, SpaceX’in 2025 yılında elde ettiği 15,5 milyar dolarlık gelirin yaklaşık yüzde 76’sını ürettiği belirtilirken, mevcut durumun yatırımcılar açısından daha cazip bir tablo sunduğu vurgulandı. Analistlere göre Starlink’in halka arz edilmesi, SpaceX’in ana faaliyetleri için gerekli finansmanı dolaylı yoldan sağlamasına da olanak tanıyabilir.

Nihai karar belirsizliğini koruyor

FT’nin değerlendirmesinde, SpaceX’in 2026 yılında halka arz kararı almasının mümkün olduğu ancak nihai tercihin Starlink’ten yana kullanılabileceği ifade edildi. Şirket cephesinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

En büyük halka arz...

Habere göre, yatırımcıların şirketin değerini 1,5 trilyon dolar olarak tahmin ettiği ifade edildi. Halk arz gerçekleşirse tarihin en büyük halka arzlarından biri olarak tarihe geçecek. Forbes'a daha önce konuya ilişkin değerlendirmede bulunan bir yatırımcı, şirketin kurucusu Elon Musk'ın bu kararla birlikte trilyoner olabileceğini ifade etmişti.