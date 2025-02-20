Tarihinin en büyük zararını açıkladı: Faiz artışlarının ECB'ye maliyeti ağır oldu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 2024 yılına ilişkin finansal raporlarını yayımlayarak tarihindeki en büyük zararı açıkladı. Banka, geçen yıl toplam 7,94 milyar euro zarar ederken, bu rakam 25 yıllık ECB tarihinde kaydedilen en yüksek zarar oldu. ECB, bu kaybın başlıca sebebinin sıkı para politikası çerçevesinde yüksek faiz maliyetleri olduğunu belirtti.

Daha önce 2023 yılında 6,62 milyar euro tutarındaki finansal riskler için karşılık ayıran ECB, böylece zararını 1,27 milyar euro olarak açıklamıştı. Ancak 2024’te karşılıklar tükendiği için açığın daha fazla olduğu bildirildi. Banka, en son 2004 yılında 1,63 milyar euro zarar açıklamıştı.

Faiz artışları bilanço kayıplarını artırdı

ECB, 2022 ve 2023 yıllarında, euro bölgesinde yükselen enflasyona karşı faiz oranlarını agresif bir şekilde artırmıştı. Bu süreçte banka yükümlülüklerinin maliyetleri değişken faiz oranlarına bağlı kalırken, varlıklardan elde edilen faiz gelirleri aynı ölçüde artmadı. Bunun nedeni, ECB’nin satın aldığı varlıkların çoğunlukla sabit faizli ve uzun vadeli olmasıydı.

Özellikle enflasyonun yüzde 10’un üzerine çıkmasıyla ECB, Eylül 2023'e kadar faiz oranlarını 10 kez artırdı. Ancak enflasyonun düşüşe geçmesiyle birlikte banka, Temmuz 2024’ten itibaren faiz oranlarında gevşeme sürecine girdi ve 2024 yılı sonuna kadar dört faiz indirimi gerçekleştirdi.

Zararlar devam edebilir

ECB’nin açıklamasında, yaşanan kayıpların uzun yıllar boyunca elde edilen kârların ardından geldiği ve bu zararların bankanın temel işlevlerini etkilemeyeceği vurgulandı. Açıklamada, "ECB, herhangi bir kayıptan bağımsız olarak fiyat istikrarını sürdürme görevine devam edebilir" ifadelerine yer verildi.

Banka, önümüzdeki yıllarda da zarar edebileceğini, ancak 2023 ve 2024’te yaşanan zararın gelecek yıllarda daha düşük olmasının beklendiğini açıkladı.

Bilanço küçüldü, personel giderleri arttı

ECB’nin bilançosunun toplam büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 33 milyar euro azalarak 641 milyar euroya geriledi. Öte yandan personel harcamaları artış gösterdi. 2023’te 676 milyon euro olan personel giderleri, 2024’te 844 milyon euroya yükseldi.

Banka, fiyat istikrarını korumanın ana görevi olduğunu ve kar-zarar dengesinin bu görevin bir yan ürünü olarak görüldüğünü vurguladı.