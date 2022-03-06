Tarım Bakanı Kirişçi: Yağ stoğu yeterli

ANKARA (DÜNYA)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Türkiye’nin ayçiçeği yağı stoklarının yeterli olduğunu açıkladı.

Türkiye’nin ayçiçeği yağı hammadde tedarikçisi iki ülke olan Rusya ve Ukrayna’dan savaş nedeniyle tedarik yapılamıyordu. Bu nedenle, ayçiçeği yağı bulunamayacağı düşüncesiyle çok sayıda kişi 5 Mart günü 5 litrelik ambalajlarda ayçiçeği yağı alarak stoklamaya başladı. Çok sayıda market şubesinde yağ tamamen tükendi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 6 Mart günü sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak stokların yeterli olduğunu belirtti.

Bakan Kirişçi açıklamasında basında yer alan ayçiçeği stoklarının yetersiz olduğu haberlerinin gerçeği yansıtmayacağını, fiyat artışlarının olabileceği haberlerini de spekülatif olarak niteledi. Bakan Kirişçi açıklamasında, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeler yakından takip edilmekte olup, bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmalar yapılmış, ayrıca ayçiçeği yağ ihracatı durdurularak mevcut stokların yurtiçi tüketimi karşılayacak şekilde yönetilmesi sağlanmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin ayçiçeği üretiminde son yıllarda artışlar olduğunu, 2021’deki artışın yüzde 17 düzeyinde gerçekleştiğini belirten Vahit Kirişçi buna karışlık hızlı talep artışı nedeniyle ithalat yoluna gidildiğini kaydetti.

“1,5 aylık stok kaldı haberleri gerçek dışı”

Mevcut durum altında, ithalata yönelik tedbirlerin, stok yönetimine ilave olarak, Türkiye genelindeki yağışların ayçiçeği ve kanola üretimine olumlu ilave katkı vereceğini kaydeden Kirişçi, Çukurova Bölgesi’ndeki hasada kadar tedbirlerin alındığı vurguladı.

Bakan Vahit Kirişçi, “Çukurova Bölgesinde başlayacak ilk hasada kadar gerekli her türlü planlama yapılmıştır. Ülkemizin 1-1,5 aylık tüketimimize ancak yetecek kadar ayçiçeği yağı tohumu ve yağı stoku bulunduğu iddiaları tamamıyla gerçek dışıdır. Gerek üretimimiz gerek sektörün tedarikleri ve devir stoklarımız dikkate alındığında, ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Netice itibariyle kamuoyuna yansıyan iddialar gerçeği yansıtmamakta olup halkımızı endişe edeceği bir durum söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı.