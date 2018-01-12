Tarım Bakanı: Ucuz et işe yaradı

12 Ocak 2018

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Milli Savunma Bakanlığının askerlerin sağlıklı ve güvenli beslenmesini sağlamak amacıyla kaliteli ve daha ucuz ürün alabilmek için kendilerine müracaatta bulunduklarını anlatan Fakıbaba, bu talebi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Fakıbaba, protokolün uygulanmasıyla çiftçilere de çok büyük katkı sağlayacaklarına dikkati çekerek, "Neresinden bakarsanız bakın ortalama 750 milyon liralık bir alışverişimiz olacak. Bize bağlı kuruluşlar olan Toprak Mahsulleri Ofisinden, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden, Et ve Süt Kurumundan ürün aldığımız için, buraya bağlı çiftçilerimizde de ekonomik olarak iyileşme sağlamış olacağız yani hem çiftçilerimiz hem daha kaliteli ve ucuz ürün aldığı için Milli Savunma Bakanlığı hem de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak hizmet ettiğimiz için biz kazanmış olacağız. Kazan-kazan olacak." diye konuştu.

Fakıbaba, bazı kışlalarda askerlerin zehirlenme vakalarına da değinerek, gıda sektöründe çok sanayileşmiş firmalar bulunduğunu ancak birisinin hatasının bütün firmaları etkilediğini kaydetti.

Bu bağlamda denetimleri artırdıklarının altını çizen Fakıbaba, Türkiye'de herkesin birbirini çok iyi kontrol etmesi gerektiğini bildirdi.

Fakıbaba, bir işletmedeki hatanın diğerlerini de etkilemesi nedeniyle "Bütün işletmelerdeki gıdalar güvenli değildir" denilemeyeceğini vurgulayarak, zaman zaman bu tip örneklerin görüldüğünü ve onlara da gerekli cezaların verildiğini söyledi.

"Et ihraç eden ülke olacağız"

Fakıbaba, "Zaman vermek istemiyorum ama Türkiye kesinlikle et ithal etmeyecektir, inanarak söylüyorum ihraç eden ülkelerden birisi haline geleceğiz." dedi.

"Yayla yasağı bu yaz kaldırılmış olacak"

Yayla yasağıyla ilgili Bakan Fakıbaba, "Güvenlik nedeniyle uygulanan bu yasak inşallah bu yaz kaldırılmış olacak." ifadelerini kullandı.

"Et fiyatları lüks lokantalarda 5 lira düştü"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, ucuz et satışı konusunda, "Et fiyatlarını regüle ettiğimiz kesin. Et fiyatlarında en lüks lokantalarda bile 5 lira civarında bir düşüş oldu." diye konuştu.

"1 milyon ton tohum üretiyoruz"

Bakan Fakıbaba, "Biz şu an 1 milyon ton tohum üretiyoruz, esas hedefimiz 2023 için 2 milyon tondur. 69 ülkeden tohum alıyoruz, 200 milyon dolarlık, 76 ülkeye de 154 milyon dolarlık tohum ihraç ediyoruz. İnşallah 2023'te hiç tohum ihtiyacı olmayan ve tohum ihraç eden ülke haline geleceğiz."dedi.

Kaynak: AA