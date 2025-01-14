Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı: Ata tohumları Tarım Kredi marketlerde satılacak

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'ne yaptığı ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan ve üretim planlaması çerçevesinde sertifikalı tohum için ayrı bir başlık açtıklarını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sertifikalı tohum üretimine desteklerin 7 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Ata tohumlarının şubat ayından itibaren Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerde satışa sunulacağını belirten Yumaklı, "Vatandaşlarımızın bunları ihtiyaçlarına göre kullanması mümkün olabilecek" dedi ve ekledi: "Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüze bağlı bu merkez, geçmişin tecrübesini, bugünün ihtiyaçlarını ve geleceğin karşımıza getirdiği hususları düşünerek, planlama yaparak çalışan bir kurum. Aynı zamanda tohumculuğa da yön veriyor. Bu merkezi bitkisel üretimin başlangıç noktası olarak görüyoruz. Bizim geliştirdiğimiz tohumlar bu merkezde tescil ediliyor. Sonra bu tohumlar Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından üretilerek çiftçimize sunuluyor." ifadelerini kullandı.

117 ülkeye tohum ihraç ediliyor

Türkiye'den 117 ülkeye tohum ihracatı yapıldığını belirten Yumaklı, "Türkiye'de kullanılan her 100 kilogram tohumun 97 kilogramını bu ülke topraklarında üretiyoruz. Türkiye'de 1109 firma tohum geliştirme ve üretme faaliyetlerini yerine getiriyor. Aynı zamanda yerel çeşitlerimizin de gelişmesi için çok önemli zemin hazırlanıyor. İhracatımız 327 milyon dolara çıkmış vaziyette" diye konuştu.

Tescilli ata tohumu sayısı 49'a çıkacak

Yumaklı, bugüne kadar 37 ata tohumunun tescil edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Şubat içerisinde bu rakamı 49'a çıkartacağız. Yine bu çerçevede geliştirilmiş ata tohumlarımızın, vatandaşımızın da çok kolay ulaşabileceği bir ortam sağlanması amacıyla Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerinde satılmasıyla ilgili çalışma başlatmıştık. Şubat ayı içerisinde Türkiye'deki her bir vatandaşımız Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerine giderek tescillenmiş ata tohumlarına ulaşacak. Vatandaşlarımızın bunları ihtiyaçlarına göre kullanması mümkün olabilecek."