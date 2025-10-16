Tarım Bakanı Yumaklı: Çin ile ticarette kısa zamanda ciddi mesafeler katedeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çin’de gerçekleştirdiği resmi temaslar kapsamında tarımsal ürün ticaretine ilişkin önemli anlaşmalara imza atıldığını duyurdu.

Yumaklı, iki ülke arasındaki ticaretin önünü açacak bu adımların, Türk üreticilerinin uzun süredir beklediği ihracat fırsatlarını beraberinde getireceğini söyledi.

Üç protokol imzalandı

Bakan Yumaklı, Şanghay’da Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun Meycün ile bir araya geldi. Görüşmede, yabani ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri için inceleme ve sağlık şartlarını belirleyen iki protokol ile badem ihracatına ilişkin karantina gereklilikleri protokolü imzalandı.

Ziyaretin, son iki yıldır çeşitli gerekçelerle kesilen tarımsal ticaretin yeniden başlatılması amacıyla yapıldığını belirten Yumaklı, “Bugün itibarıyla su ürünlerinde iki anlaşma, badem ihracatında ise bir anlaşmayı imza altına aldık” dedi.

“Kısa sürede ciddi mesafeler katedeceğiz”

Bakan Yumaklı, Çin’in 6 trilyon dolarlık toplam ticaret hacminde tarım ürünlerinin yalnızca yüzde 5’lik bir paya sahip olduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin bu alandaki payını artırmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Yumaklı, “Türk üreticilerinin talep ettiği ürünlerin ihracatında engelleri kaldırdık. Çin ile ticarette kısa zamanda ciddi mesafeler katedeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kanatlı sektörü ve turunçgillerde yeni adımlar yolda

Yumaklı, görüşmelerin yalnızca su ürünleriyle sınırlı kalmadığını, kanatlı sektörü ve turunçgiller için de yeni anlaşmaların gündemde olduğunu açıkladı.

Çin’den gelecek haftalarda bir heyetin Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirten Bakan, “Bu incelemeler tamamlandığında Türkiye için çok büyük bir ihracat kapısı açılacak” dedi.

Ayrıca Türk firmalarının Çin’deki kayıt sistemleriyle ilgili yaşadığı teknik sorunların çözümü konusunda da mutabakata varıldığını aktardı.

“İhracat, iç piyasada fiyat istikrarını destekleyecek”

Bakan Yumaklı, tarımsal ihracatın yalnızca dış gelir açısından değil, Türkiye’deki fiyat istikrarı bakımından da önemli olduğuna dikkat çekti:

“Türk üreticilerinin Çin başta olmak üzere dış pazarlara sürdürülebilir şekilde ihracat yapması, iç piyasa fiyatlarının dengelenmesine de katkı sağlayacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti süreci hızlandırdı

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz ay Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Çin’e yaptığı ziyarete de değinerek, iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde bu temasların önemli rol oynadığını vurguladı:

“Cumhurbaşkanımızın görüşmeleri bizim çalışmalarımızın önünü açtı. Çin tarafında da sürecin hızlanmasına yönelik güçlü bir irade görüyoruz.”