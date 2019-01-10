Tarım ilaçlarında yüzde 15 indirim
Tarım ilacı üreticisi indirime gidiyor. Bakan Pakdemirli, fiyatların yüzde 15 düşeceğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ilacı üreticilerinin ürünlerinde fiyat indirimi yapacağını açıkladı.
Pakdemirli, "Tarım ilaçları sanayicileri ve üreticileri ile görüştük. Sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecek" diye konuştu.
Bakan Pakdemirli ayrıca, buzağı destekleme ödemelerinin 11-18 Ocak tarihlerinde yapılacağını, bu kapsamda 438 bin 284 yetiştiriciye 522 milyon lira ödeneceğini söyledi.
Buna göre ilk grup ödemeleri yarın saat 18.00, ikinci grup ödemeleri 18 Ocak Cuma saat 18.00 itibarıyla gerçekleştirilecek.
Öte yandan küçükbaş ve büyükbaş küpe bedelini artık Tarım Bakanlığı karşılayacak.
Kaynak: AA