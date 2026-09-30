Tarım işçilerinin yeni yevmiyesi belli oldu

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Adana, Mersin ve Hatay'da tarım sektöründe çalışan işçiler ile işverenlerin temsilcileri, 2026 yılı için uygulanacak günlük yevmiye ücretlerini belirlemek üzere bir araya geldi.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerde, asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak belirlendiği hatırlatılarak tarım işçilerinin günlük yevmiyesi elçi payı dahil bin 613 TL olarak kararlaştırıldı.

İşçinin eline bin 451 lira geçecek

Belirlenen günlük ücretin yüzde 10'luk bölümünün elçi payı olarak kesileceği, bu nedenle işçinin eline günlük bin 451 lira 70 kuruş geçeceği bildirildi.

Yeni yevmiye tarifesinin 31 Ağustos 2027 tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi.

Budama ve paketleme ücretleri de belli oldu

Tarım sektöründeki farklı iş kolları için uygulanacak ücretler de açıklandı. Buna göre budama işçilerinin günlük yevmiyesi elçi payı dahil bin 815 TL, paketleme işçilerinin günlük ücreti ise elçi payı dahil bin 484 TL olarak belirlendi.

İşçilerin günlük çalışma süresinin 8 saat olacağı kaydedildi.