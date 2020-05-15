Tarım Kredi dijital market açıyor

15 Mayıs 2020

Yeşim ARDIÇ

ANKARA - 2020 yılında 1 milyar liralık sözleşmeli üretim modeliyle ortaklarından alım yapmayı hedefleyen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (TTKKMB), ürünlerinin tüketiciye ulaşması için de yeni bir çalışma başlattı. TTKKMB Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kooperatif ürünlerinin internet üzerinden satışını gerçekleştirecekleri bir sistemin hazırlıklarını tamamlamak üzere olduklarını söyledi. TTKKMB’nin sözleşmeli üretim modelinde bu yıl gerçekleştireceği çalışmalara ilişkin Poyraz, 2017’de 100 milyon lira olan sözleşmeli üretim büyüklüğünü, bu yıl 1 milyar liraya çıkarmayı öngördüklerini kaydetti.

Yaklaşık 35 milyar büyüklüğe sahip TTKKMB’nin ortaklarının tohum dahil tüm girdi ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Poyraz, bu görevleri yanı sıra tarım ürünleri ve gıda piyasasında fiyatları düzenleme sorumluluklarının da olduğunu aktardı. Poyraz, hem üreticilerin ürünlerinin daha iyi değerlendirilmesi, hem de sanayici ve tüketicilerin, ucuz-kaliteli ürüne erişimini sağlamaya çalıştıklarını belirtirken, ortalarından 300’den fazla ürün aldıkları bilgisini verdi.

“Üretimle tüketim arasında köprü oluyoruz”

Tarım ürünleri piyasasında arz dengesizliğine bağlı olarak ciddi fiyat dalgalanmaları olduğunun altını çizen Poyraz, bu sorunun minimize edilmesi için sözleşmeli üretim modeline ağırlık verdiklerini bildirdi. Makarna, meyve suyu ve nişasta sanayicileriyle sözleşe imzalayarak bunların kaliteli hammadde ihtiyacını karşılamaya başladıklarını belirten Poyraz, bunu gerçekleştirirken üreticilerin ürünlerini de daha iyi fiyattan değerlendirdiklerini söyledi.

Tarım kredi ürünleri 20 bin markette

Ortaklarından aldıkları ürünleri Tarım Kredi markasıyla 20 bini aşkın zincir market şubesi yanı sıra Tarım Kredi marketlerle tüketicilere ulaştırdıklarını söyleyen Poyraz, sözleşmeli üretim noktasında önümüzdeki yıllarda daha çok büyümeyi öngördüklerini dile getirdi.

2020 yılında ortaklarından 2.5 milyar liralık ürün alacaklarını bunun da 1 milyar lirasının sözleşmeli üretimden oluşacağını ifade eden Poyraz, “Önümüzdeki yıllarda sanayicilerden gelen talepleri bir araya getirip, çiftçilerimize aktaracağız. Ortaklarımızın tüm girdi ihtiyaçlarını avans biçiminde vererek, sözleşmeli üretim miktarımızı artıracağız” dedi. Sistemde, üreticinin ne kadar üretim yapacağını ve karşılığında ne kadar para kazanacağını, sanayicinin de kaliteli hammaddeyi hangi fiyattan alacağını bileceğini vurgulayan Poyraz, sadece zincir marketler değil, bireysel sanayicilerin de ihtiyaçlarını bu yolla karşılayabileceklerini anlattı.

Dijital marketin altyapısı tamamlandı

Tarım Kredi olarak özel sektöre rakip olmadıklarını ve bu yüzden Tarım Kredi Market sayısını 500 ile sınırlı tutacaklarını söyleyen Poyraz, e-PTT AVM üzerinden de ürün satışı yapıldığını bildirdi. Bu noktada Tarım Kredi ürünlerinin dijital ortamda satışını kendi bünyelerinde gerçekleştirmek için başlattıkları çalışmanın da son aşamaya geldiği bilgisini veren Poyraz, “Bunun yazılımları tamamlanmak üzere. Kendi altyapımızla ilk etapta; İstanbul, Ankara ve İzmir’de başlayacak olan satışlar, daha sonra tüm Türkiye’ye yayılacak” diye konuştu.

“Hedef desteklerde faizi tamamen kaldırmak”



TTKKMB’nin geçmiş yıllarda değişken faizli kredi kullandırdığını, bunun da bazı maliyetlere yol açtığını kaydeden TTKKMB Genel Müdürü Fatih Poyraz, bu yıl yüzde 5.5 sabit faiz uyguladıklarını belirtti. Bu konuda da bir çalışmaları olduğunu söyleyen Poyraz, nihai hedefl erinin destekte faizi tamamen kaldıracak bir sistem kurmak olduğunu anlattı.