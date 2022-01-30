Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz görevden alındı

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Yönetim Kurulu toplantısı sonrası Genel Müdür Fahrettin Poyraz görevden alındı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "1581 sayılı kanunun 5.maddesine istinaden Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü olarak atanan Sayın Fahrettin Poyraz’ın genel müdürlük görevinden alınmasına, Sayın Hüseyin Aydın’ın Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü olarak atanmasına oy çokluğu ile karar verildi.” ifadeleri kullanıldı.

Alınan karar, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne de bildirildi.

Göreve yeni getirilen Hüseyin Aydın, Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nda genel müdürlük görevlerinde bulunmuş ve Bankalar Birliği Başkanlığı yapmıştı. Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevinden Mart 2021'de ayrılmıştı.

Aralık 2017'den bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Fahrettin Poyraz ise 22-23 ve 24. dönemlerde AK Parti'den Bilecik Milletvekili olarak seçilmişti.