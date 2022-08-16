Tarım Kredi indirimli satışın ilk gününde 7 kat ciroya ulaştı

ANKARA (DÜNYA)

İndirimli satışlara dün itibarıyla başlayan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ilk gün 7 kat ciroya ulaştı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nden yapılan açıklamada, 1400 satış noktasında 30’un üzerinde temel üründe indirimli satışlara başlandığı belirtilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan indirim kampanyasının, daha fazla üründe uygulanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, Tarım Kredi’nin hem üreticilerin hem de tüketicilerin beklentilerini karşıladığına dikkat çekilerek, gelecek dönemlerde de yeni indirim kampanyalarının kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceği kaydedildi.

İndirime konu olan ürünler şunlar: Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi.