Tarım Kredi Kooperatif Market, 205'inci şubesini açtı

Tarım Kredi'nin üretici ve tüketici arasında köprü olma noktasında yapılandırmasını hızlı bir şekilde dönüştürdüğünü söylen Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, bugün Tarım Kredi Kooperatif Market'in 205'inci şubesinin açılışını yaptıkları bilgisini verdi.

2021 yılı Mayıs ayı sonunda 300'üncü marketi açmayı hedeflediklerini açıklayan Poyraz, "Bu sene sonunda da 500 rakamını inşallah yakalayacağız. Hem kalite hem de fiyat avantajını aynı anda bu mağazalarda inşallah tüketiciyle buluşturacağız." dedi. Payraz, Tarım Kredi'nin ürünlerini dijital kanalar aracılığıyla da tüketiciyle buluşturacaklarını bildirdi.