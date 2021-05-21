Tarım Kredi Kooperatif Market, 275'inci şubesini Niğde'de açtı

Tarım Kredi Kooperatif Market'in 275'inci şubesi Niğde'de açıldı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Şahinali Mahallesi'ndeki marketin açılışında, mağaza sayesinde çiftçilerin ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturabileceğini söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa da bir yandan üreticinin tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan da muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren şirketler marifetiyle ülke ekonomisine katma değer sağladıklarını vurguladı.

Pazarlama ve marketçilik şirketi özelinde en çok ihtiyaç duyulan köprülerden birini inşa ettiklerini belirten Arpa, "Bu tarla ve sofra arasındaki köprü. Bir yandan bu köprüyü inşa ederken öbür yandan üreticinin ürettiği ve kendi tesislerimizde ürettiğimiz güvenilir gıdayı tüketicimizle buluşturmaya gayret ediyoruz. Özellikle dönemsel olarak gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan tüketicimizi korumaya gayret ediyoruz. İlk mağazamızı 2017 yılında açtık. Bugün itibarıyla Niğde'de açtığımız mağazayla 34 ilde 275'inci mağazamızı açmış durumdayız. Yıl sonuna kadar rakamımızı 500'e çıkarmayı hedefliyoruz. Şu anda o rakama uzak değiliz." dedi.