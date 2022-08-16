Tarım Kredi Marketleri indirimli ürünler hangileri? İndirim günleri başladı

Tarım Kredi Marketleri indirim günleri 15 Ağustos Pazartesi günü itibariyle başladı. Onlarca üründe fiyatlar aşağı çekilirken, Tarım Kredi Marketleri indirimli ürünler listesi sonrasında diğer market zincirleri de indirimli ürün listelerini güncelledi. Bu haftanın ilk gününde başlayan Tarım Kredi Marketleri indirim günleri kapsamında hazırlanan indirimli ürünler listesi vatandaşlar tarafından araştırılırken, pek çok vatandaş da bu listeden ihtiyaçlarını karşılamak istiyor.

İndirimli ürünler listesinde neler var?

Tarım Kredi Marketleri indirimli ürünler listesinde bir evin temel ihtiyacı olan ürünlerin tamamına yer verildi. Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, kağıt peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezinde indirim planlandı.

Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

Tarım Kredi Marketleri indirim günleri büyük ilgiyle karşınırken, ilk indirim gününde 7 kat ciroya ulaşıldı.Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nden yapılan açıklamada, 1400 satış noktasında 30’un üzerinde temel üründe indirimli satışlara başlandığı belirtilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan indirim kampanyasının, daha fazla üründe uygulanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.