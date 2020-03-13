Tarım Kredi: Marketlerimizde fiyat atışı yok

13 Mart 2020

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA -Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, koronavirüs sebebiyle yüksek talep alan ürünlerin fiyatlarında herhangi bir artış yapmadıklarını söyledi. Poyraz, Tarım Kedi olarak, manüpilatif fiyat hareketlerine karşı daha aktif rol alacaklarını bildirdi.

Tarım Kredi marketlerinde temel amacın, vatandaşın ihtiyaç duyduğu ürünlerin sağlanması olduğunun altını çizen Poyraz, “Marketlerimizde satılan ve piyasada talep yoğunluğu oluşan ürünlerin fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi’nin ülke genelindeki market sayısının 70’e ulaştığını ifade eden Fahrettin Poyraz, yanı sıra üreticilerin ürünlerinin nihai tüketiciye ulaştırılması için ulusal market zincirleriyle de ticari işbirlikleri bulunduğu bilgisini verdi.

Bu kapsamda geçen yıl üreticilerden 140 bin ton ürün aldıklarını ve karşılığında 275 milyon lira ödediklerini dile getiren Poyraz, bu yıl için yaş meyve ve sebze alım hedeflerinin 400 bin ton olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nin, koronavirüsü (Kovid-19) salgın hastalık kategorisine alınmasının ardından, temel gıda ürünlerinde manipülasyonlar yaşandığına dikkat çeken Fahrettin Poyraz, şunları söyledi:

“Bugün Türkiye'de gıda ürünü arzı noktasında panik oluşturacak bir durum yoktur. Kurumumuz kooperatifler aracılığıyla çiftçilerimizden arpa, buğday, mısır, ayçiçeği, çeltik, yaş sebze ve kuru üzüm gibi ürünler başta olmak üzere en az 300 çeşit tarımsal ürünün piyasa fiyatlarından alımını yapmaktadır. Ortaklarımızdan aldığımız doğal ve kaliteli ürünleri kendi tesislerimizde işleyerek veya işleterek kooperatiflerimizin yanı sıra Kooperatif Marketlerimiz ve sayıları 26 bine ulaşan ulusal market zincirleri aracılığıyla aracılığı ile tüketicilere ulaştırıyoruz.”

Piyasada yaşanan manüpilatif artışlar sebebiyle üreticilerin ürünlerinin, piyasa değerinde tüketiciye ulaşması için daha aktif rol alacaklarına değinen Poyraz, "Tarım Kredi üretici ve tüketici arasından dengeleyici bir rol üstlenmektedir. Kooperatif marketlerle üretimde devamlılığı sağlarken, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşmasına imkan tanınmaktadır. Tarım Kredi marketlerin temel amacı vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu ürünlerin piyasaya tedarikini sağlamaktır. Dolayısıyla marketlerimizde satılan ve piyasada talep yoğunluğu oluşan ürünlerin fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir" diye konuştu.