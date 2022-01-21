Tarım projelerinde destek limitleri yükseldi

Tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesine dair karar kapsamında yapılacak hibe esas proje tutarı limitleri yükseltildi.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğde değişiklik yapan Tarım ve Orman Bakanlığı tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı limiti; başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, tebliğle belirlenen yatırım konularında yeni tesis başvurularında 3.5 milyon liradan 5 milyon liraya yükseltildi.

Bu kapsamda, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda hibeye esas proje limiti 2.5 milyon TL'den 3.5 milyon TL'ye, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon olan başvurularda ise 2 milyon TL'den 3 milyon TL'ye çıkarıldı.