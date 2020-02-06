Tarım sektörü 15'inci Agroexpo'da buluştu

06 Şubat 2020

Ahmet USMAN

Tarım sektörünün Türkiye’deki en büyük buluşmalarından biri olan Agroexpo 2020 – 15. Uluslar arası Tarım ve Hayvancılık Fuarı başladı. 4 gün sürecek olan fuar, 75 ülkeden bin dolayında katılımcının olduğu fuarı 400 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



Fuarın açılış törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyada tüketim ve ticaretin engel tanımadığını dile getirerek, “Artık devletler için silah ne kadar önemliyse, tarım da o kadar önemli. Dünyayı doyuran, dünyada söz sahibi olacak. Biz de bu bilinçle Türk tarımını hep destekledik. 2019’da 17 milyar TL’lik tarım desteği verdik. Bu yıl bütçemizde tarım desteklerine 22 milyar TL ayırdık. Buradan Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılara sesleniyorum. Ülkemize yatırım yapacaklara tüm kolaylıkları sağlayacağız” diye konuştu.



Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan ise Türkiye’de tarım fuarcılığını başlatan şirket olduklarını belirterek, “Aydın Söke’de başlayan tarım fuarcılığı hikayemiz 2005’te İzmir’de başka bir boyuta evrildi. Bugün 15.’sini düzenlediğimiz Agroexpo, Türkiye’nin birinci, Avrupa’nın dördüncü büyüğü olmayı başardı. Geçen yıl 875 firma ve 337 bin ziyaretçi ağırladık. Bu yıl da 81 ilden 2 bin 500 otobüsle çiftçilerimizi fuarımıza taşıyacağız” dedi.

Geçen yıl 600 milyon dolarlık iş hacmi oluştu



Geçen yıl Agroexpo’da 2 bin kişinin ikili iş görüşmeleri yaptığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ise şunları söyledi: “Bu görüşmeler sonunda 600 milyon dolarlık ticaret hacmi oluştu. Bugün burada 110 bin metrekare alanda 950 firma ürünlerini sergiliyor. Hızla artan nüfus ve tükenen kaynaklar tarımın önemini artırıyor. Bizim hedefimiz de doğayla uyum içinde üretmesini ve en kısa yoldan tüketiciye ulaştırmasını sağlamak.”



İzmir Valisi Erol Ayyıldız da tarım ve hayvancılığın stratejik öneminin gelecekte daha da artacağını belirterek, Agroexpo Fuarı’na gösterilen ilginin tarımın bölge için önemini sürdürdüğünün en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.