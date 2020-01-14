Tarım ÜFE 2019 Aralık'ta yıllık yüzde 16,07 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı aralık ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,17 artarak 164,67 değerini alan endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,07, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 22,74 artış gösterdi.

Endeks, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,42 azalırken, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,18, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde ise 5,49 arttı.

Bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,58, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,56, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,11 artış gerçekleşti.

2019 yılı Aralık ayında yıllık bazda alt tarım gruplarında en fazla azalış yüzde 8,28 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda oldu. Bunu, yüzde 5,23 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular izledi.

Bu dönemde artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 48,38 ile turunçgiller, yüzde 45,85 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler olarak belirlendi.

Alt gruplarda 2019 yılı Aralık ayında aylık bazda en fazla azalış yüzde 6,25 ile yağlı meyvelerde görüldü. Bu dönemde azalış gösteren diğer alt grup ise yüzde 1,47 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu.

Aralık ayında aylık düzeyde artışın yüksek olduğu diğer alt gruplar yüzde 4,94 ile diğer ağaç ve çalı meyveler ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 3,38 ile canlı sığırlar (manda dahil) ve bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu.

Aralık 2019'da endekste kapsanan 86 maddeden 50'sinin fiyatlarında artış, 30 maddenin fiyatlarında azalış oldu, 6 maddenin fiyatları ise değişmedi.