Tarım ÜFE, ağustosta yüzde 17,36 arttı

14 Eylül 2020

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,22, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,36 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,22 artışla 179,91 değerini alan Tarım ÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,74 arttı.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişimde, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,54, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,24 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,27 artış oldu.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,81 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,55 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,01 artış

Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre en az artış yüzde 5,6 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise, yüzde 30,5 ile üzüm, yüzde 30,39 ile yumuşak çekirdekli meyveler sert çekirdekli meyveler ve yüzde 27,42 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Buna karşılık, aylık düşüş gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 6,35 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 2,75 ile üzüm oldu. Buna karşılık, ağustos ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 4,49 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 2,62 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve yüzde 2,23 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

Endekste kapsanan 87 maddeden, 30 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 14 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 43 maddenin ortalama fiyatları arttı.