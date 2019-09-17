Tarım ÜFE ağustosta yüzde 19,7 yükseldi

17 Eylül 2019

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,70 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,50 artış kaydetti.

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0,72, ormancılık ürünlerinde yüzde 1,56 azalış, balıkçılıkta yüzde 0,82 artış gerçekleşti.



Aylık en fazla azalış çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti



Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,62, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,33 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,60 artış gerçekleşti.



Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 5,55 azaldı



Alt tarım gruplarından; tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 6,04, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 2,70, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 2,18 artış, çeltik yüzde 5,17, üzüm yüzde 8,09 ve yağlı meyveler yüzde 1,03 azalış gösterdi.



Ağustos 2019'da endekste kapsanan 86 maddeden; 46 maddenin fiyatlarında artış, 35 maddenin fiyatlarında azalış, 5 maddenin fiyatlarında ise değişim olmamıştır.