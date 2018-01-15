Tarım ÜFE aralıkta yüzde 1,35 arttı

15 Ocak 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi" raporunu yayımladı.

Tarım ÜFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,30 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 13,07 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,17 ve balıkçılıkta yüzde 21,60 artış, ormancılık ürünlerinde ise yüzde 8,62 azalış gerçekleşti.

En yüksek artış tek yıllık bitkisel ürünlerde

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,96, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,98 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 0,32 azalış olarak gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından; tropikal ve sub-tropikal meyveler yüzde 3,24, çeltik yüzde 2,69, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 2,25 ve yağlı meyveler yüzde 1,10 artış gösterirken, turunçgiller yüzde 1,60 azalış gösterdi.