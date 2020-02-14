Tarım ÜFE ocakta arttı

14 Şubat 2020

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerine göre, ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,02 artışla 169,63 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,41 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 21,48 yükseldi.

Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık yüzde 2,94, ormancılık ürünlerinde yüzde 3,37, balıkçılıkta yüzde 5,54 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre değişimde, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,82, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,55 artış gözlenirken, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,6 düşüş kaydedildi.

Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda yüzde 10,27 azalış görüldü. Buna karşılık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 43,58 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 39,39 ile turunçgiller olarak hesaplandı.

Ocakta endekse 1 madde girdi. Endekste kapsanan 86 maddeden 18'inin ortalama fiyatı azaldı, 9 maddenin ortalama fiyatında değişim olmazken, 58 maddenin ortalama fiyatında artış görüldü.