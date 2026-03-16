Tarım ÜFE şubatta yıllık yüzde 40,10 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2026'ya ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıkladı. Endeks şubat ayında yıllık yüzde 40,10, aylık ise yüzde 0,21 artış kaydetti.

Tarım-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,21, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,10 ve on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 38,97 arttı.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,03 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,54 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,42 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,26 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,83 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,24 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 110,06 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 24,52 artış ile turunçgiller oldu.