Tarım ÜFE, temmuzda yüzde 16,28 arttı

14 Ağustos 2020

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,49, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,28 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,49 artışla 179,52 değerini alan Tarım ÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,86 yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişimde, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,46, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,13 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,04 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim ise tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,41 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,54 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,51 artış görüldü.

Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre en az artış yüzde 9,42 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise, yüzde 22,92 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 20,40 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 19,72 ile lifli bitkiler oldu.

Buna karşılık, aylık düşüş gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 4,04 ile çeltik ve yüzde 3,16 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, 2020 yılı Temmuz ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar ise, yüzde 6,28 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 2,59 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 2,24 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.

Endekste kapsanan 87 maddeden, 30 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 14 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 43 maddenin ortalama fiyatları arttı.