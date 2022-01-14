Tarım ÜFE, yıllık yüzde 36,39 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2021 dönemine ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, endekste aralıkta bir önceki aya göre yüzde 12,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,39 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 23,73 artış gerçekleşti.

Sektörler özelinde önceki aya göre ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,49, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 6,95, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 12,91 artış oldu. Aralıkta ana gruplarda önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 10,6, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,71, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15 artış kayıtlara geçti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar, yüzde 2,43 ile turunçgiller ve yüzde 20,32 ile çeltik olarak belirlendi.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 123,44 ile lifli bitkiler, yüzde 67,33 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 49,31 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar olarak sıralandı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 19,8 ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak kayıtlara girdi.

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 2,44 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 4,2 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.

Aylık en fazla artış yüzde 26,44 ile turunçgiller ve yüzde 17,77 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlarda gerçekleşti. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 10,45 ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak kayıtlandı.

Aralık 2021'de endekste kapsanan 86 maddeden 20'sinin ortalama fiyatında azalış oldu, 5 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 61 maddenin ise ortalama fiyatı arttı.