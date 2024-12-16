Tarım ÜFE'de 2,5 yılın en büyük aylık artışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Tarım-ÜFE verilerini açıkladı.

Tarım-ÜFE kasımda bir önceki aya göre yüzde 8,88 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 37,55 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,91 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,83 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 9,35 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,59 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,70 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 19,49 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,91 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,93 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 263,86 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 43,95 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.