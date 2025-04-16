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Tarım ÜFE'de yıllık yüzde 31,54, aylık yüzde 6,91 artış

Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tarım ürünleri üretici fiyat endeksine (Tarım-ÜFE) ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre Tarım ÜFE, yıllık yüzde 31,54, aylık yüzde 6,91 arttı.

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Tarım ÜFE'de yıllık yüzde 31,54, aylık yüzde 6,91 artış
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Tarım-ÜFE'de 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 6,91 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,54 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,17 artış gerçekleşti.

Tarım ve avcılık ürünlerinde artış

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,36 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,36 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,27 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 9,61 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,30 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,07 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 171,38 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 29,64 artış ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.

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Kaynak: HABER MERKEZİ