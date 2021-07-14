Tarım üretici fiyatları haziranda yüzde 22 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,76, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 20,19 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,60, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,35, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,35 yükseliş yaşandı.

Ana gruplarda da tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,06 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,09, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,31 yükseliş görüldü.

Lifli bitkiler yıllık yüzde 44 yükseldi

Yıllık en fazla artış yüzde 43,94 ile lifli bitkiler alt grubunda oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar yüzde 35,94 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 32,20 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

Buna karşılık, alt gruplar arasında yıllık en az artış yüzde 2,49 ile çeltik, yüzde 12,23 ile yağlı meyveler ve yüzde 14,26 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyvelerde yaşandı.

Sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,39 ile azalışın olduğu tek alt grup olarak kaydedildi.

Aylık bazda en yüksek artış çalı ve sert kabuklu meyvelerde

Aylık en fazla artış yüzde 9,22 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda gerçekleşti.

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar yüzde 8,19 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 3,74 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.

Aylık en az artış gösteren alt grupların ise yüzde 0,58 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve yüzde 1,08 ile lifli bitkiler olduğu görüldü.

Bir önceki aya göre azalış sadece yüzde 9,66 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrularda yaşandı.