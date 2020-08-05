Tarım ürünlerine ilave gümrük vergisi

05 Ağustos 2020

Hüseyin GÖKÇE - ANKARA



İthalat Rejimi Kararında iki kritik değişiklik yapılarak, bazı ürünlere ilave vergi, bazı ürünlerin ithalatına ise Toplu Konut Fonu getirildi. Buna göre, muz ithalatına ton başına 830 Euro, soğanda ton başına 500 Euro Euro Toplu Konut Fonu alınacak.



İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda değişiklik yapılarak, soğan, kurutulmuş sebze, sert kabuklu meyveler ile muz ithalatında mevcut gümrük vergileri yanı sıra miktara göre değişen Toplu Konut Fonu alınması kararlaştırıldı.



Ayrıca, çay, maya, çikolata, lokum, sakız, makarna, ekmek, pasta, kek gibi çok sayıda ürüne ise yüzde 4.3 ile yüzde 20 arasında ilave gümrük vergisi getirildi.