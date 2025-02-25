Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı gerçekleştirecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen ‘İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar’ atölye çalışmasında, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 bin 500 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, “Yeşil vatanı koruma anlamında daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak, iklim değişikliğinin orman yangınları üzerindeki etkileriyle daha etkin mücadele edebilmek adına 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı ilerleyen aylarda ekiplerimize katmış olacağız. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.