Tarım ve Orman Bakanlığı'dan kiraz üreticisine 'zirai don' desteği

Nisan ayında yaşanan zirai don, Honaz'daki kiraz ağaçlarına büyük zarar verdi. Kirazıyla meşhur olan ilçede mahsuller yüzde 50 zarar gördü.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise geçtiğimiz günlerde zirai dondan zarar gören 17 üründe üreticiye destek olacağını açıkladı. Zirai don olayından büyük zarar gören üretici açıklanan destekle rahat nefes aldı.

Sigortasızlara da destek var

TARSİM yaptırmayan üreticileri de kapsayan desteğin büyük faydası olacağını ifade eden Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek şöyle konuştu:

"Bu yıl mahsullerimizde yüzde 50 kayıp var. Ağaçlarına TARSİM yaptıranların zararları karşılanacak ama yaptırmayan üreticimizin durumu kötü olacaktı.

Ama zirai don afet sayıldı ve Bakanlık tarafından zirai dondan zarar gören 17 üründe zararın karşılanacağı açıklandı. Açıklanan ürünlerin içerisinde kiraz da var. Konuyla ilgili gerekli başvuru dilekçelerini üreticilerimizden topluyoruz."