Tarım ve Orman Bakanlığı'nda aylık koordinasyon toplantısı yapıldı: İşte ele alınan başlıklar...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nda aylık koordinasyon toplantısını gerçekleştirildi. Toplantıya, ilgili bakan yardımcıları ve genel müdürleri de katıldı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Fahiş fiyat artışlarıyla mücadele, iç piyasadaki tarımsal ürünlerin arzındaki mevcut durum, tüketiciyi koruyacak, üreticiyi kollayacak adımlar, ihracat pazarlarındaki fırsatlar ve tehditler, önümüzdeki dönemde tarımsal ve gıda üretim/tüketim miktar tahminlerinin yanında, fiyat dengeleri hakkında kapsamlı bir çalışma yapıldı" ifadeleri yer aldı.

Toplantıda ayrıca, kaliteli ve verimli üretimin sürdürülebilirliği ile üretimin artırılması, vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve makul fiyatla gıda ürünlerine ulaşması, ülkemizin tarımsal ürün ihracatını katma değerli olarak artırması konularında da bakanlıkların yol haritasındaki çalışmalarının gözden geçirildiği aktarıldı.