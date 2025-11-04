Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'şap' açıklaması: Salgın kontrol altına alındı

Hayvancılık sektörü uzun bir süredir şap salgını ile mücadele ederken, il il bölge bölge uygulanan karantinalar sonuç verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, salgının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakanlık, salgınla mücadelenin kontrollü bir şekilde sürdüğünü duyururken, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıylayeni bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, hastalığın yayılımının büyük oranda sınırlandırıldığı belirtilirken, "Aşılama oranı yüzde 92’ye ulaşmıştır. Türkiye’deki tüm büyükbaş hayvan varlığı ilk tur aşılamadan geçirilmiş olup, ikinci tur aşılama kampanyası başlatılmıştır. Sahadan düzenli olarak numune akışı sağlanmakta, virüsün genetik yapısı takip edilmektedir" denildi.

"Aşılar hayvanları hasta ediyor" iddiasına soruşturma

Bakanlık, sosyal medyada aşıların hayvanları hasta ettiğine yönelik gerçeğe aykırı paylaşımlar yapan kişiler hakkında da adli işlemler başlatıldığını, iddiaların bilim dışı olduğunu açıkladı.

Acil Eylem Planı kapsamında tüm süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü bildiren Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İl ve ilçe müdürlükleri, laboratuvarlar ve saha ekipleri, Bakanlığımızın Acil Eylem Planı doğrultusunda koordineli şekilde görev yapmaktadır. Veteriner sağlık personeli 7/24 sahadadır.

Konuyla ilgili Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile sürekli temas halinde olunarak teknik bilgi paylaşımı yapılmakta, ülkemizdeki gelişmeler düzenli olarak raporlanmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayvan sağlığının korunması, hayvancılığın sürdürülebilirliği için tüm tedbirler alınmaya devam etmektedir."